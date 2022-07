Ángela Aguilar hace un en vivo en TikTok y pide que no le regalen dinero

Un momento muy divertido, pero a la vez incómodo pasó Ángela Aguilar de 18 años en TikTok, esto después de haber realizado un en vivo donde quiso platicar un poco con sus fans, pero las cosas se salieron de control cuando de inmediato le mandaron algunos stikers los cuales equivalen a dinero.

Y es que es muy común que esto pase en algunas redes sociales para atrapar la atención de la persona que está hablando con ellos, pero Ángela Aguilar, quien al parecer no le entendía mucho pidió a sus fans que ya no le mandaran dinero, por lo que pidió ayuda a su hermana mayor Aneliz para que las cosas no se salieran de control.

"Esto no es para que me manden dinero si esto es para que me mande dinero por favor no me manden no quiero que me manden dinero quiero que tengamos un live divertido este por favor no me manden dinero quiero parar esta función que es este corazón ya Aneliz que hago todo mundo me está mandando dinero", dijo Ángela Aguilar.

Para quienes no lo saben, Ángela Aguilar al parecer era la primera vez que se estrenaba en los en vivos de TikTok por lo que no sabía que pasaba con todas las interacciones que le mandaban sus fans causando risas y nervios, pues la hija de Pepe Aguilar no se quiso aprovechar de la situación demostrando que solo quería charlar.

"Ayyyy siento bien gacho que me he perdido sus dos últimos en vivos", "Yo te mando mucho amor y mucha bendiciones y mucho cariño", "Esque el chiste es qué el público solo este gozando el momento, no que con un clic para regalarle dinero esa no es la ida", "Hay gente muy tonta, como mandan dinero a una persona qué lo qué le sobra es eso "dinero" porqué no lo mandan a los pobres?", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, la joven es una de las cantantes del regional mexicano más exitosas de los últimos años, además demuestra que mantiene vigente el talento de la dinastía Aguilar, el cual lleva años en la industria.