Ángela Aguilar ilumina a todos con su vestido en los Latin Grammy

Ángela Aguilar volvió a demostrar elegancia y porte en los Latin Grammy pues la chica llegó a la alfombra roja como toda una profesional, pues no es la primera vez que la joven acude a eventos de esta gran magnitud ya que el año pasado fue nominada dejándole un buen sabor de boca.

Gracias por otro año mas lleno de lindas experiencias @latingrammys, escribió Ángela en una foto donde aparece luciendo un elegante vestido en color verde el cual resaltó su ya famosa cinturita con la que ha causado sensación en más de una ocasión.

Mientras tanto los fieles fans de Ángela la felicitaron por acudir al evento y la motivaron una vez más a que siga adelante para que pueda convertirse en una artista legendaria al igual que su famoso padre Pepe Aguilar quien le ha dado las bases para que su carrera despunte.

"Hermosa Dios te siga bendiciendo", "Felicidades por un logro mas en tu vida y en tu carrera", "@angela_aguilar_ con o sin premios tu eres una ganadora por que tienes tremendo talento y una linda voz y ese premio no cualquiera lo tiene.. saludos y bendiciones hermosa", le escribieron a la joven.

Recordemos que Ángela ha sido nominada a varios premios importantes, pero desafortunadamente no ha ganado ninguno e incluso publicó en sus historias de Instagram como se ha sentido al no poder tener un premio como su famoso papá.

"Siento que ya nada más me nominan para hacerme burla, porque yo nunca ganó nada okey la verdad (...) lo que digo es que a todos los premios que me han nominado no me he ganado ninguno, más que en los Premios Bandamax me gane uno...", dijo Ángela hace días.

Cabe mencionar que Ángela ha tenido un éxito arrasador en su carrera, pero el tema La Llorona le ha dado fama internacional.