Ángela Aguilar la más celosa y diva de la dinastía: "enfrente de esa persona haces un pancho", dijo su papá

Pepe Aguilar junto con sus hijos Leonardo y Ángela estuvieron en el programa de televisión "Tu-Night con Omar Chaparro", donde llevaron a cabo una divertida dinámica llamada "Secretos de familia", donde los intérpretes de la música mexicana revelaron algunos detalles que sus seguidores desconocían, entre estos, que la llamada "Princesa de la música mexicana" era la más celosa y diva de la familia.

Con respecto a ser la más celosa, el cantante Pepe Aguilar (hijo de los fallecidos íconos de la música mexicana Antonio Aguilar y Flor Silvestre), comentó que cuando su hija Ángela piensa que alguien le está "tirando la onda", se acerca de inmediato y hace un "pancho".

Ella es la más celosa, tú llegas cuando piensas que alguien me estará tirando la onda y enfrente de esa persona, haces un pancho.

Ante esto Ángela Aguilar explicó que en una ocasión estaba una chava sentada en la misma silla que su papá en un programa de música. Tal y como su abuelita Flor Silvestre ponía a todas las mujeres que le coqueteaban a su esposo Antonio Aguilar, la cantante de 17 años de edad hizo lo mismo.

"Yo no soy celosa, solo sé cuando alguien le conviene a mi familia y cuando no, esa chava, yo nomás dije en voz alta: 'que raro que no encontraron otra silla, eso es lo único que dije'".

Posteriormente Omar Chaparro le preguntó a este trío perteneciente a la Dinastía Aguilar, quien era él o la más diva. Tanto Pepe como Leonardo respondieron que Ángela. "Yo no soy diva que son terribles y avientan las cosas, pero si me gusta tener mi tiempo para arreglarme, en el camerino que gusta que haya florecitas, me gusta estar en un ambiente bonito".

Asimismo Ángela Aguilar contó que a cada concierto siempre lleva cinco vestidos, aunque solamente use uno de estos. "Muy sencilla", respondió en tono sarcástico su papá.

Por otra parte, cabe mencionar que luego de un año sin poder dar conciertos, Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela, retomaron su gira "Jaripeo sin fronteras" por varias ciudades de Estados Unidos.