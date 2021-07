Ángela Aguilar le mete sentimiento a su presentación en Premios Juventud

Ángela Aguilar de 17 años de edad tiene a todo mundo hablando de ella por su excelente presentación en Los Premios Juventud, donde su presentación con el tema Ahí Donde Me Ven.

Otra de las cosas que llamó la atención es la manera tan entregada como lo hace, pues Ángela Aguilar le mete ese sentimiento único con el cual la joven deja bien en claro que su talento es extraordinario.

"Muy bonita presentación , me encantó", "Estoy muy feliz, pues me encanta ver triunfar a la niña de las rancheras, señorita Ángela Aguilar", "Me encantó!! ya nada más te esperábamos a ti que que salieras con tu papá y tú hermano", le escriben a Ángela Aguilar.

El vestido de Ángela Aguilar fue otra de las cosas que llamó la atención de los internautas, pues era de lo más mexicano, al igual que su peinado el cual se ha convertido en una especie de sello para su imagen.

Para quienes no lo saben Ángela Aguilar en los últimos años ha estado arrasando en todas las presentaciones, pues se le ve muy bien preparada.

Ángela Aguilar también se ha ganado el respeto de todos pues desde muy joven ha sabido que la música es parte de su vida es por eso que sigue los consejos de su padre Pepe Aguilar.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar siempre ha tratado de apoyarse de su hermano mayor Leonardo Aguilar, pues con él ha realizado muchas presentaciones en el pasado.