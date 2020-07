Ángela Aguilar le presume a otras famosas que ella no ocupa inyectarse los labios

Ángela Aguilar vuelve a dar envidia de la buena y esta vez fue por mostrar la belleza de sus labios, pues como todos saben muchas artistas han tenido que recurrir a la magia del colágeno para lucir unos labios más carnosos, pero la cantante juvenil demostró que no necesita de ninguna ayuda para verse hermosa.

Resulta que Ángela Aguilar compartió una foto donde se le ve muy cómoda en un sillón, por lo que decidió hacerse una selfie donde mostró desde su sencillo, pero elegante peinado, hasta su perfecto rostro, pero sus labios llamaron la atención, pues además de ser elogiados recibieron algunos piropos.

Y es que como se dijo anteriormente muchas famosas se han aumentado los labios para verse más sexys o atrevidas, llegando a deformar su rostro natural, lo que les ha valido varias criticas en redes sociales, pero Ángel Águilar está más que cómoda en estos momentos pues la naturalidad de sus labios enloquecen a cualquiera.

Por si fuera poco sus fieles seguidores le hicieron mención sobre su abuela Flor Silvestre, ya que siempre le han dicho a Ángela Aguilar que es idéntica a la primera actriz de le Época de Oro del cine mexicano.

Ángela Aguilar presumió sus enormes labios/Instagram

"Estás bien bonita", "Si tan solo me respondiera un comentario seria el más feliz del Universo", "Saca un video de tu cabello @angela_aguilar_ de por qué lo tienes así de corto y como lo arreglas y como lo cuidas y esas cositas", "Muy hermosa estas me robas el corazón Ángela", "Tu carita es hermosa con y sin maquillaje", escribieron los fans a Ángela Aguilar.

Otra de las cosas por las que Ángela Aguilar siempre ha sido ovacionada es por su tremenda cintura de reloj con la cual engancha a cualquiera, pues en redes sociales ha subido varias fotos con corset o vestidos muy ajustados con los cuales logra cautivar a todos por el pequeño tamaño que tiene esa parte de su físico.

La hermosa cintura de Ángela Aguilar/Instagram

Volviendo con la publicación de Ángela Aguilar logró obtener más de 298 mil likes, y los comentarios van en aumento, pues no por nada tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, los cuales se ha ganado con mucho esfuerzo, pues el talento de Ángela Aguilar es único no solo por ser hija del legendario, Pepe Aguilar, si no por tener una voz privilegiada con la cual enamora a cualquiera.

A su corta edad Ángela Aguilar ha logrado lo que ningún artista juvenil ha podido, ser nominada al Grammy latino y americano, por lo que la interprete de La Llorona también se ha ganado el respeto del mundo del espectáculo.

Otra de las cosas por las que Ángela Aguilar es una sensación en Instagram se debe por su manera de vestir, pues como se dijo en un principio luce su cintura de ensueño, con unos lujosos corset, pero cuando se trata de algo más moderno y juvenil le pide consejos a su hermana, Aneliz Aguilar quien es una experta en moda, dándole los mejores tips de belleza a Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar cuenta con el apoyo incondicional de su padre Pepe Aguilar/Instagram

Su padre su mejor aliado

Como era de esperarse no hubiera sido nada fácil el camino que Ángela Aguilar está tomando en estos momentos sin la ayuda de su padre, pues los mismos artistas han dicho que pertenecer a la industria musical no es sencillo, por lo que Ángela Aguilar siempre ha agradecido a su padre Pepe Aguilar por guiar sus pasos.

Toma mi mano con fuerza siempre. Gracias por sembrarme raíces pero a la vez enseñarme a volar. Gracias por ayer, gracias por hoy, gracias por siempre. Te quiero y te admiro, le escribió Ángela Aguilar a Pepe Aguilar demostrándole el gran amor que le tiene.

