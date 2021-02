Ángela Aguilar luce divina montando a "Speedy", el caballo que le regaló Don Vicente Fernández

La Familia Fernández y la Familia Aguilar han tenido por muchos una gran amistad y para muestra, un especial regalo que Don Vicente Fernández le dio a la joven cantante Ángela Aguilar, llamada "La princesa de la música mexicana". La hija de Pepe Aguilar compartió en su feed de Instagram una fotografía montando un caballo que "El Charro de Huentitán" le regaló.

Cabe señalar que esta fotografía fue tomada en la hacienda que la familia Aguilar tiene en Tayahua, estado de Zacatecas, México, cerca del rancho El Soyate que fuera hogar de Don Antonio Aguilar y la señora Flor Silvestre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Y volver, volver, celebrando al señor Don Vicente montando su regalo, el Speedy", expresó Ángela Aguilar en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de cinco millones de seguidores. La intérprete de temas como "La Llorona", "Tu sangre en mi cuerpo" a dueto con su papá Pepe Aguilar y muchas más, no especificó cuándo el patriarca de la Dinastía Aguilar le regaló este hermoso ejemplar equino.

"Que hermosa estás Ángela, enserio que vas a seguir siendo muy grande, Dios te bendiga siempre ❤️", "hermosa como siempre", "quien dijo que no existe la foto perfecta", "ahora sí, diosa de mi amor", "preciosa princesa", "te amo con locura, hoy también se lo dije a la luna", "hermosa, talentosa, bella y fenomenal, simplemente Ángela Aguilar" y muchos más, son los comentarios que la hermana del también cantante Leonardo Aguilar, recibió en su publicación en Instagram, que tiene más de 700 mil likes.

Leer más: Ángela Aguilar comparte invaluable recuerdo junto a su abuela Flor Silvestre y su papá Pepe Aguilar

El más reciente lanzamiento musical de Ángela Aguilar es "Bésame mucho" acompañada del mariachi; dicho tema es de la cantautora mexicana Consuelito Velázquez. La canción forma parte de una campaña de Amazon Music que promueve el Regional Mexicano, campaña que cuenta con más de 40 playlists nuevas y renovadas, así como contenido exclusivo para destacar a artistas reconocidos y emergentes que han establecido y predefinido el género.

En una charla con Amazon Music, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, resaltó sentirse orgullosa de haber sido tomada en cuenta para gran proyecto, "y de poder interpretar una de mis canciones favoritas, 'Bésame mucho' es una canción universal la cual nos toca a todos".

Ángela Aguilar conquista corazones con su belleza y talento artístico. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Por otra parte, el pasado miércoles 17 de febrero Don Vicente Fernández celebró 81 años de vida, en medio de las acusaciones en su contra por supuesto acoso y abuso sexual. "Gracias por la vida y gracias por vivirla conmigo, felicidades, mi viejo, te amo", expresó en sus redes sociales su hijo Alejandra Fernández "El Potrillo", ante el cumpleaños de su progenitor.

Alex Fernández, uno de los herederos del legado musical de la Dinastía Aguilar, compartió este mensaje en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de su abuelo Don Vicente Fernández: "hoy doy gracias a Dios por darte un año más a nuestro lado, para guiarnos e impulsarnos con tu experiencia y amor. Gracias por todo tata".

Leer más: El supuesto acoso que vivió Vicente Fernández de parte de una ex jefa: "vete a bañar, te espero aquí"

La semana pasada la cantante Lupita Castro aseguró que hace 40 años, cuando ella tenía 17 años de edad, el cantante Vicente Fernández: "abusó sexualmente de mí". Estas declaraciones las dio en el programa "Chisme no like" que conducen Elisa Beristein y Javier Ceriani; la intérprete aseguró que no se atrevería a mentir con respecto a este delicado tema, "porque no soy esa persona, fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen". Hasta el momento "El Charro de Huentitán" no ha comentado nada sobre esta acusación.