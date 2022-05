Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre, revela el problema de salud que padece tras cada show

En el más reciente vlog que Pepe Aguilar compartió en su canal de YouTube, para mostrar a sus miles de seguidores el detrás de cámaras de uno de los shows de "Jaripeo sin fronteras" en Morelia, estado de Michoacán, México, su hija Ángela Aguilar habló sobre el problema de salud que padece después de cada una de sus presentaciones; en ocasiones, ocurre antes o estando en pleno show.

La llamada "Princesa de la música mexicana", comentó que en ocasiones se le baja la presión, por lo que suele ingerir bebidas azucaradas para evitar un desmayo.

"Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte".

Asimismo, Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos grandes leyendas de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano, también mencionó en el vlog de su papá, que antes de un concierto, no puede tomar ni comer nada, ya que podría afectar su angelical voz. Normalmente, lo que bebe previo a una presentación, es agua caliente con miel y limón.

La presión arterial baja que padece Ángela Aguilar, ocurre cuando el cerebro no recibe suficiente sangre. De acuerdo al portal Mayo Clinic, para algunas personas, la presión arterial baja es una señal de un problema preexistente, en especial cuando baja de repente o está acompañada de signos y síntomas como: mareos o aturdimiento, desmayo, visión borrosa o que se desvanece, náuseas, fatiga o falta de concentración.

Para muchas personas, una presión arterial anormalmente baja (hipotensión), puede causar mareos y desmayos; en casos graves, puede poner en riesgo la vida.

Por otra parte, en una entrevista para la revista Caras, la cantante y compositora Ángela Aguilar, dijo querer que su imagen como cantante y mujer, sea buena. "Y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo".

Asimismo, confesó tener mucha presión al ser considerada un ejemplo a seguir por sus "Angelitxs" (nombre de su fandom). "Pienso que es una gran responsabilidad y una posición que se me ha impuesto al ser mexicana y americana, sin embargo, creo tener muy presentes mis raíces".