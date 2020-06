Ángela Aguilar opacada con la voz de Rosalía al cantar La Llorona

Hace unos días Rosalía se metió al estudio de grabación para cantar el tema La llorona, la cual a interpretado con gran éxito Ángela Aguilar en diversas ceremonias, pero la española al parecer la opacó de acuerdo con algunos internautas.

El tema de Rosalía alcanzó más de 125 mil reproducciones y le valió varias criticas de todo tipo entre las cuales fue imposible no compararla con Ángela Aguilar, quien a logrado fama internacional al igual que la interprete de Me quedo contigo.

"Eres grande, Rosalía. Aprecio todas las formas de arte y lo tuyo es, arte del que hace que se mueva algo por dentro, arte de ese mágico", "Maldición, soy fan de su voz, me encanta esta canción que me transportó. Sublime Rosalía", escribieron en el video.

Por su parte Ángela Aguilar defiende el tema con su bella voz con la cual ha sido nominada al Grammy en más de una ocasión y aunque no ha ganado eso no significa que no pueda ser comparada con la misma Rosalía.

"Que gran talento de nuestro México, trae la esencia de su abuelo Antonio Aguilar, el porte de su padre Pepe Aguilar y la estampa de su abuela Flor Silvestre", le escriben al escucharla cantar la canción de La llorona.

Cabe mencionar que ambas mujeres se han ganado el cariñó y el respeto del público por la calidad que tienen para cantar en vivo, ya que son pocos los cantantes que logran oírse igual que el mismo disco.

Amo esta musica soy argentino pero te juro que por mas que no sea mexicano amo ese país y daría lo que fuera por conocer en persona lo amo", "Rosalía es de esas pocas artistas que con solo escuchar el ritmo de su música sabes cuales son sus raíces", le escribieron a las mujeres.





