Ángela Aguilar presume nuevamente cambio de look y se ve extraordinaria

Ángela Aguilar de 18 años de edad causó revuelo total en redes sociales pues se mostró con un nuevo cambio de look, y es que se volvió a poner extensiones las cuales presumió con un sombrero vaquero con el cual se miraba guapísima, además de un maquillaje cálido, pues le gusta verse natural.

En cuanto a su ropa decidió usar un suéter en color rojo, además de un pantalón color beige con el cual hizo contraste con todo lo que se puso y es que verse bien para cualquier foto ha sido prioridad para Ángela Aguilar desde hace tiempo, ahora más que su carrera está en lo más alto.

La foto de la cantante mexicana alcanzó más de 900 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que es una mujer muy bella y es que sabe vestirse muy bien, aunque para muchos es rara verla con extensiones, la realidad es que se le mira increíble, además algunos de sus seguidores le habían dicho que un cambio de look no le haría nada mal.

"Ya te voy a cobrar renta, por estar viviendo en mi corazón", "Quien eres y por qué no tienes el cabello de hongo?", "Qué hermosa no seas mala pasa la receta para el pelo jajaja jajaja", "Te queda muy bien el cabello largo ,por fin no estás con esa melena tan antigua y tan poco agraciada", escriben los fans a la hija de Pepe Aguilar.

Otra de las cosas que le fascina a Ángela Aguilar cuando trae extensiones el lucir sombreros vaqueros con lo que deja en claro porque se ha convertido en tan poco tiempo en la princesa del regional mexicano, además siempre ha tenido la personalidad para tenerlas.

Cintura de reloj de arena

Como era de esperarse la intérprete de La Llorona llamó la atención de todos por su pequeña cintura con la cual cautiva a quien sea, y es que ella no necesita de cirugías plásticas como otras famosas para tener esa forma tan curviada de su físico con la cual presume los vestidos charro de manera espectacular.

Leer más: Curvy Zelma cautiva a todos sus seguidores con vestido de gala color beige