Ángela Aguilar presume su elegante fleco en redes sociales

Ángela Aguilar no se anda con rodeos cuando se trata de cambiar el look y siempre que lo hace decide enseñárselo a sus fans quienes son los que dan su opinión cuando la joven desafía las reglas de la moda, por lo que hoy no hubo una excepción.

Resulta que la hija de Pepe Aguilar, quien es fanática de las fotos decidió volver a su antiguo look de cabello negro, pero con un peinado muy elegante, con el cual logró cautivar a sus seguidores, quienes le comentaron que parece una actriz de televisión lloviéndole todo tipo de halagos a la joven.

"Te quedó muy hermosa como siempre saludos desde Campeche", "Me sorprendes cada vez mucho mas", "Me encanta tu fleco te vez súper hermosa", le escribieron a la interprete de La Llorona, quien es toda una celebridad a su corta edad.

Con el paso del tiempo Ángela Aguilar cada vez se interesa más por la moda, pues cada vez más se le ve muy guapa en su Instagram con ropa sencilla y elegante dejando en claro que es una mujer que ya toma sus propias decisiones en cuanto a que lucir en sus secciones fotográficas.

Por si fuera poco su hermana Aneliz Aguilar, quien ama todo lo relacionado con la moda, se ha convertido en pieza clave para que la cantante vista a su gusto, ya que le ha dado tips de belleza, mientras que su madre se encarga de elegir algunos de los vestuarios que utiliza cuando ofrece un concierto, prueba de ello es el vestido de flores naturales que lució hace poco en un show que dio en vivo.

Cabe mencionar que la dinastía Aguilar es una de las más populares del regional mexicano desde hace años, pues el desaparecido Antonio Aguilar, abuelo de la joven fue toda una leyenda en la Época del Cine de Oro mexicano al igual que su abuela Flor Silvestre.

Por si fuera poco al igual que cualquier artista han estado en el ojo del huracán debido a ciertas declaraciones que han hecho en el pasado el ejemplo más reciente fue cuando Pepe Aguilar aseguró que no sabía nada sobre los corridos tumbados, lo que provocó una batalla en redes con Natanael Cano.

