Ángela Aguilar presume su lujoso cinto piteada en una foto

Ángela Aguilar de 16 años lo vuelve hacer, ya que impuso moda con su cinto piteado, con el cual puso en alto el nombre de Zacatecas, lugar de origen de toda la dinastía Aguilar, la cual fue fundada por su abuelo, don Antonio Aguilar y su abuela Flor Silvestre.

Ángela Aguilar decidió subir una foto donde se le ve con ropa muy vaquera sorprendiendo a todos, se trata de una blusa bordada en color verde, la cual le resaltaba bastante, mientras que un cinto piteado adornó su diminuta cintura, la cual es una de las más pequeñas del medio del espectáculo, además combinó todo con unos buenos jeans de mezclilla, los cuales se le miraban muy bien.

La foto de Ángela Aguilar alcanzó más de 318 mil likes y la cantante acompañó dicha foto con unas palabras muy emotivas con las cuales muchos le dieron la razón, pues aunque no lo parezca Ángela Aguilar es muy madura para su edad desde que inició en el mundo de la música.

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mi misma. “ - @fridakahlo, escribió Ángela Aguilar en su foto la cual obtuvo más de dos mil comentarios.

"Es que Ángela debería de ser patrimonio cultural de tanta belleza y hermosura que carga", "Dejare de pensar cuando al infinito le encuentren fin y solo así dejare de pensar en ti", "Te amo Ángela eres la mejor vales mucho", "Me encanto tu cinturón y tu blusa", "Que profundidad hay en esas palabras", le escriben a Ángela Aguilar en Instagram.

En otra foto Ángela Aguilar aparece sonriendo y presumió su perfecto rostro con el que dejó a todos con la boca abierta, pues se puede ver a la cantante posando de lo más coqueta, ya que desde hace tiempo la artista se ha visto algo atrevida en sus fotos.

Ángela Aguilar presumió su espectacular cinto piteado/Instagram

Aunque Ángela Aguilar es nacida en Estados Unidos, desde hace años ella ha viajado a México para distintos eventos, por lo que su padre, Pepe Aguilar, trató de inculcarle las tradiciones mexicanas que el aprendió desde niño, por lo que Ángela Aguilar está muy familiarizada con México.

Desde su música ranchera, hasta su manera de vestir, Ángela Aguilar ha puesto muy en alto el nombre de México, pues goza de una voz espectacular, con la cual ha dejado a todos con la boca abierta, ya que es demasiado potente, y es que a su corta edad se escucha como toda una cantante experimentada.

Aunque Ángela Aguilar puede cantar el género que ella quiera, desde muy chica ella supo que lo suyo era la música ranchera, la cual le fascinó, pues al parecer su padre desde muy pequeña le dio a elegir lo que ella quería cantar, es por eso que decidió todo lo relacionado con lo ranchero.