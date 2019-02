Ángela Aguilar revela la sopresa que dará en los Grammy

Los premios Grammy son este domingo 10 de febrero, y la cantante mexicana Ángela Aguilar va por uno. En la misma categoría compite con Calibre 50, Luis Miguel, Aída Cuevas, Los Texmaniacs y el Mariachi Sol de México de José Hernández.

Ángela Aguilar tiene una gran sorpresa para el público que vea la entrega de los premios Grammy, y no se la puede callar.

En entrevista con "Ventaneando", la famosa hija del cantautor Pepe Aguilar habla de ella:

No ve como competencia a Luis Miguel.

Luis Miguel me ganó el Grammy la vez pasada, no importa si me lo gana otra vez. Yo, antes de haber nacido, ya había sacado él como 20 discos. Es una gran inspiración para mi. Empezó muy chiquito, como yo."