Ángela Aguilar revela que su padre Pepe Aguilar la regañó por ser tan coqueta

México.- En las últimas semanas la cantante estadounidense Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán tras la filtración de algunas fotografías junto a quien fue su pareja, el compositor Gussy Lau, y hoy vuelve a acaparar titulares tras su entrevista para el canal Cheleando con las estrellas, donde contó algunos momentos de su infancia que hicieron molestar a su papá, el también cantante Pepe Aguilar.

Durante la conversación, Ángela confesó que de niña tenía muchos pretendientes, quienes a menudo le hacían todo tipo de detalles y regalos para conquistarla, lo que molestó a su padre, quien le pidió que no fuera tan coqueta.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era 'la niña' en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba: ‘¿quién te dio eso?’ Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema", contó la cantante.

De la misma manera, Ángela Aguilar reveló que le gustaba recibir halagos de parte de sus compañeros, debido a que estaba acostumbrada a que todos en su familia la trataran de esa manera, sin embargo, no tuvo muchos novios y todo se quedaba en simples coqueteos entre ellos.

"No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui", también compartió la intérprete de 18 años.

Por otra parte, se destapó la relación amorosa que sostuvo la cantante estadounidense con el compositor Gussy Lau, de 33 años de edad, debido a la filtración de un par de fotografías en las que evidenciaban todo tipo de muestras de amor y dieron bastante sobre qué hablar.

A pesar de que prefería mantener todo en privado, las fotografías hicieron todo lo contrario, razón por la cual la cantante se sintió traicionada y pidió que se respetara su decisión de mantener todo en privado. Hasta el momento se desconoce si el romance terminó tras la filtración de las imágenes, pero se cree que fue de esta manera, pues Pepe desaprobó la relación desde que inició, incluso, se ha dicho que podría proceder contra Gussy Lau por daños a la imagen de su hija.

Leer más: Una reliquia. Kim Kardashian utilizó un vestido original de Marilyn Monroe en la MET Gala, el más caro del mundo