Ángela Aguilar se luce como la "Princesa de la música mexicana", montada en uno de sus caballos

Ángela Aguilar compartió una fotografía en su feed de Instagram donde luce empoderada, divina, bella y orgullosa de llevar el estandarte de la Dinastía Aguilar, formada por sus fallecidos abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. La joven cantante de 17 años de edad publicó una foto montando a caballo en la hacienda que la Familia Aguilar tiene en Tayahua, municipio de Villanueva, estado de Zacatecas, México. La llamada "Princesa de la música mexicana" sigue preparándose para cuando el show familiar "Jaripeo sin fronteras", regrese a los escenarios.

En la fotografía que publicó este lunes la hija menor del cantante Pepe Aguilar, luce un ceñido pantalón, un top color amarillo y lentes para el sol. "Feliz como una lombriz", expresó la intérprete de temas como "La llorona", haciendo referencia a que montar a caballo es una de sus grandes pasiones.

Cabe mencionar que el caballo que la nieta de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre, es uno de los varios ejemplares equinos que tiene la Familia Aguilar, mismos que son usados en sus shows. Tanto Ángela Aguilar como su papá, están ansiosos de regresar a los escenarios con su fiel público. Cuando la situación con la pandemia del Covid-19 esté controlada, retomarán su majestuoso espectáculo "Jaripeo sin fronteras".

Al verla montando a caballo, sus fans no tardaron en escribirle muchos halagos como estos: "que poderosa", "eres preciosa ❤️", "¿y si te llevo rosas", "princesa de México", "diosa", "que preciosa te vez", "mi novia", "hermosa princesita", "siempre alegras mis días" y muchos más.

Anteriormente en sus redes sociales el cantante Pepe Aguilar, compartió un video de las clases que su hija Ángela estaba tomando para montar a caballo, pues estaba decidida a cantar sus canciones en el show "Jaripeo sin fronteras" sobre uno de estos hermosos ejemplares equinos, tal y como lo hizo su abuela Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, en sus años dorados.

Por otra parte el pasado Día internacional de la Mujer, al hermana del también cantante Leonardo Aguilar, compartió una fotografía donde sostenía un ramo de flores color púrpuras. Esta imagen la acompañó con un mensaje donde alzó la voz para decir "ni una menos" y que todas las mujeres unidas "somos la revolución".

Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, por ser libres y no valientes, por recordar, no felicitar, por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mi, por ti, por ellas, por nosotros.