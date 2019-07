Ángela Aguilar sorprende a fans con increíble noticia

No cabe duda que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, es una de las artistas mexicanas más queridas y no solo por su belleza si no por su talento, y muestra de ello son los constantes halagos que reciben la joven cada vez que comparte una fotografía o una noticia en sus redes sociales.

Hace unos días Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores dándoles una increíble noticia luego de haber sido nominada a un Grammy americano a su corta edad, pues ahora la joven promesa del regional mexicano fue invitada a otra importante ceremonia.

Ángela Aguilar utilizó sus redes sociales para comunicar a sus fans que se presentará en los Premios Juventud 2019 el próximo 18 de julio.

“Qué creen? Estaré por primera vez en @premiosjuventud el 18 de julio. No se lo pierdan!!! #RepostPlus @premiosjuventud”, indicó Ángela en su cuenta de Instagram. Sus seguidores no dudaron en felicitarla y desearle suerte.

“Y como siempre....Harás una presentación extraordinaria. Que niña tan talentosa y bonita”, “ Entre tanto reggaeton alguien que canta de verdad y hermosa voz”, “Mucho éxito, te lo mereces, eres el futuro de la música mexicana”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Recordemos que Ángela se dio a conocer por sus primeros videos en redes sociales con los cuales demostró que tiene el talento de la dinastía Aguilar en la sangre, dejando en claro que es una gran promesa para el regional mexicano manteniendo el legado de su familia vigente.

No solo el talento y su lado más sexy han hecho que Ángela sea querida por su público ya que su humildad logró que se consolidara como un ícono juvenil para las nuevas generaciones pues aunque la quinceañera no interprete los nuevos géneros de moda está pisando con fuerza en el regional mexicano.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar cuenta con más de un millón de seguidores quienes están al pendiente de sus historias y nuevos proyectos ya que ha estado un poco alejada de la industria musical para dedicarse a otros asuntos.