Ángela Aguilar tachada de creída por despreciar a la prensa

Tal parece que Ángela Aguilar ya está sintiendo los golpes de la fama y es que la joven quien defendió a Alejandra Guzmán, junto a su padre Pepe Aguilar después de que ella se molestó con la prensa porque supuestamente estuvieron a punto de lastimarla.

Ahora la joven está siendo atacada por internautas después que le dijera a su papá que hicieran un movimiento para que los famosos no ofrezcan entrevista en los aeropuertos, por lo que fue tachada de creída y soberbia, pues consideran que la joven quien va empezando en el mundo de la música realmente ocupa de la prensa.

"Papá tengo una idea porque mejor no hacemos un movimiento que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos, no importa quien seas, no des entrevistas en los aeropuertos", dijo Ángela por lo que causó el enojo de los internautas.

"Por qué no mejor hacemos un movimiento para no entrevistarte más @AngelaAguilar__ no se te olvide q no tienes la trayectoria como para q te busquemos. @PepeAguilar no perjudiques así la carrera de tu hija que a todas luces necesita la atención de la prensa, apenas empieza..", le escribieron a la joven.

Cabe mencionar que la joven se ha convertido en toda una celebridad desde hace algunos años ya que su potente voz la han llevado a ser nominada a los mejores premios de la música y aunque ha ganado pocos la joven cada vez sigue buscando alcanzar los cuernos de la luna, pero algunas de sus declaraciones la han perjudicado un poco.

Recordemos que Ángela podría realizar su propia gira sola sin que esté su padre en ella pues el público así lo ha pedido.