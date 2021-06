Ángela Aguilar, vestida de novia, es la más hermosa e impacta con una tragedia en su nuevo video

México. Una historia de amor y tragedia es la que ahora protagoniza la cantante Ángela Aguilar en su nuevo video al tema Ahí donde me ven, el cual tiene su estreno este 10 de junio en todas las plataformas.

Ángela Aguilar, hija del cantautor Pepe Aguilar, se viste de novia para aparecer así en su nuevo video, el cual es en blanco y negro y cuenta la historia de una joven a la que le impiden su felicidad con el hombre que ama y no tiene un final feliz.

Y es en blanco y negro el video que ahora ha lanzado la talentosa cantante, quien después del éxito que tuvo con su anterior tema En realidad, ahora seguramente sucederá igual con Ahí donde me ven.

Dicho video es como una pequeña película que protagonizan dos jóvenes que se aman, pero cuya historia de amor no tiene un final feliz.

Ahí donde me ven, caminando por la vida voy sonriente y me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente, es que hay cosas que nomás no se superan, pero nunca sufrí tanto por amor", dice parte de la letra de la canción.