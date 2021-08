¿Ángela Aguilar ya no quiere cantar con Christian Nodal? Esta versión la da una conductora de Hoy

México. Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en dos de los cantantes más famosos en el mundo del espectáculo y en sus respectivas carreras tienen mucho éxito.

Pero una situación respecto a Ángela y a Nodal se dio en el programa de televisión Hoy, donde una de sus conductoras señala que ella ya no quiere trabajar con él en la música.

Recordemos que los jóvenes cantantes popularizaron recientemente el tema Dime cómo quieres, el cual cantan a dueto y se escuchó en muchos países, incluyendo México y Estados Unidos.

Shanik Berman, quien participa en Hoy, menciona que la guapa hija de Pepe Aguilar ya no quiere otro dueto con Nodal, pero no revela la razón por la cual Ángela no querría ya volver a trabajar con el novio de Belinda.

Berman comparte un video donde se puede ver que Ángela Aguilar habla de su trabajo con Christian y en el que, según la conductora, la cantante de otros temas como En realidad deja claro que no quiere hacer otro dueto con Nodal.

En el video se escucha que le preguntan a Ángela Aguilar si querría hacer otra colaboración musical con Christian y contesta que sí, pero no con él, sino con otro artista.