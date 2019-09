Ángela Ponce entrega la corona a su sucesora Natalie Ortega

España tiene nueva soberana y es que Ángela Ponce, entregó la corona a la ahora reina de belleza, Natalie Ortega, quien se convirtió en la mujer más bella del certamen, Miss Universe Spain 2019.

En redes sociales la mujer agradeció a todas las persona que la apoyaron en el evento, además le dio las gracias a Ángela Ponce quien ha hecho un excelente trabajo desde que ganó el certamen el año pasado.

"Ayer fue la noche más emocionante de mi vida. Aún no he asimilado esto que está pasando ¿Quién me iba a decir que yo podría representar a mi país, España , en Miss Universo 2019? Es INCREÍBLE, Aún me cuesta articular palabras con las que definir mis sentimientos. Quiero darle las gracias al jurado por darme la oportunidad de ser “España” ante el universo @missuniverse , a la organización @missuniversespain pain por su ejemplar trabajo..., dice parte del texto de Natalie.

Mientras tanto usuarios felicitaron a la guapa rubia originaria de 19 años que dejó al panel de jueces sorprendidos por sus habilidades e imponente belleza, pues la joven habla cuatro idiomas español, ingles, noruego e italiano.

Mientras tanto Ángela publicó una foto donde entrega la corona a su sucesora y le brindó unas palabras de aliento por haberse convertido en la ganadora del certamen más popular de España.

"España tiene reina,@natalie_ortegaa bienvenida a la familia @missuniversespain. Ahora tú llevarás el nombre de nuestro país ante el universo. Hazlo con orgullo e ilusión, esa ilusión que pude ver en tus ojos cuando nos abrazamos, confío en ti hermana, cuentas conmigo, escribió Ángela. Ahora si, ¡viva nuestra reina!", escribió Ángela.

Cabe mencionar que Ángela se convirtió en la primera chica transexual en participar en Miss Universo 2018, y aunque estuvo en medio de la polémica se convirtió en todo un orgullo para la sociedad, pues nada le impidió haber llegado tan lejos.