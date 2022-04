Angélica Aragón tachada de grosera y déspota en la bioserie El Último Rey

Angélica Aragón de 68 años de edad, es parte de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey, donde interpreta a Delia Muñóz y aunque su regresó a la pantalla chica ha gustado mucho, al parecer hay alguien quien no está muy contento con ella, se trata del productor Juan Osorio.

De acuerdo con Alex Kaffie, el productor mexicano ya no aguanta la actitud grosera y déspota de Angélica Aragón quien tiene una gran trayectoria en el mundo del espectáculo, pero su personalidad, lejos de ayudarla, solo ha logrado que perjudique su trabajo, pues al parecer se porta de manera muy grosera tanto con colegas, como con el equipo de trabajo.

Según es tanto el drama que hace esta primera actriz, que Juan Osorio ya no encuentra que hacer con ella, por lo que podría cambiar el drama inspirado en el libro de la escritora Olga Wornat, pues ya no quiere dolores de cabeza de parte de esta famosa, quien siempre ha sido respetada en el medio del espectáculo.

Para quienes no lo saben esta famosa había dicho que no quería regresar al mundo de la televisión, hasta que encontrara algo bueno, pues para ella todas las producciones que han salido en los últimos años no le han llamado la atención, por lo que esperaba algo bueno, para su suerte encontró la bioserie de Vicente Fernández.

"La Mejor Actriz Mexicana de los últimas decadas, la Gran Angélica Aragón!!!!Como muchos comentan en las redes, veré la Serie solo porque participa ella!", "La señora Angélica Aragón es muy buena actriz, deberían haberle dado la responsabilidad de seleccionar a los actores, ya que hay algunos que tienen bajo nivel actoral eso va perjudicar la bioserie", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que Angélica Aragón es una mujer de mucho renombre se debe a que hizo el melodrama Mirada de Mujer, una telenovela muy adelantada para la época, la cual hablaba por primera vez del empoderamiento femenino, por lo que se ganó el respeto del público al realizar dicho papel el cual hasta la fecha, sigue dando de que hablar en el mundo de la farándula.

