Angélica María de regreso a la actuación en película de Navidad de Netflix

México.- Luego de un descanso del mundo de la actuación, la querida actriz mexicana Angélica María regresa a labores para una producción de Netflix que protagoniza al lado de estrellas como Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, Renata Notni y Héctor Bonilla.

Se trata de la película "Una Navidad no tan padre", que abunda en espíritu navideño, siguiendo la trama de "Un padre no tan padre", estrenada en 2016 también con Ibarra y Bracamontes, como Fran y Alma, donde convivían con su abuelo, Don Servando (Bonilla) para vivir a su lado en una comuna hippie.

Este año regresa la famosa familia, que viajará a la playa para pasar la Navidad junto a la tía de Alma, papel de Angélica María, una exigente mujer con la que tendrá que lidiar Don Servando. La producción está prevista a estrenarse el 21 de diciembre en Netflix.

"Una Navidad no tan padre" fue dirigida por Raúl Martínez y escrita por Eduardo Donjuan en colaboración de Pedro González "Zulu", una historia que muchos ya tienen ganas de ver y para emocionar a sus usuarios, la plataforma de streaming ya lanzó un adelanto.

Sinopsis: "Un viaje familiar a la playa se convierte en una loca competencia por controlar la Navidad cuando don Servando conoce a doña Alicia, la obstinada tía de Alma".

Este es el regreso de Angélica María a Netflix, la plataforma de streaming más famosa de todo el mundo, luego de participar en La Casa de las Flores, producción que le valió bastantes elogios y gran reconocimiento con las nuevas generaciones.

