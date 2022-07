Angélica María y el romance que tuvo con Alejandro Suárez lleno de burlar porque era comediante

Una de las actrices más respetadas en el medio de la farándula es Angélica María, de 77 años de edad, pues ha llevado una carrera alejada de los escándalos, además tener un éxito rotundo en todo lo que hace, aunque en su juventud los noviazgos que tuvo causaron revuelo total entre su público.

Y es que fue a principios de los 70 cuando Angélica María conoció al comediante Alejandro Suárez, hoy de 80, con quien tuvo un romance muy polémico, pero para ella fue muy bonito, dejando en claro que no le importaban las críticas, pues la conoció en la película Romeo Contra Julieta la mejor época de la actriz mexicana.

"Era divino, era simpatiquísimo hay me divertí tanto con Alejandro, la pasé también con Alejandro", dijo Angélica María en una entrevista en el pasado, donde también dijo que el fin del polémico romance donde las risas siempre estaban presentes, se debió a que era muy celoso, situación que no le agradaba mucho a la también cantante mexicana.

Era muy celoso, ese fue el problema con Alejandro que él era muy celoso, entonces no me dejaba ni voltear a ver, bueno ni a mi familia, entonces me encontraba a mi primo y le daba un beso a mi primo y se enojaba y él de ahora no dos días de enojo tenía un carácter muy difícil Alejandro estuvimos muy enamorados y yo creo que a él le dolió muchísimo cuando me fui, lo sé porque me amaba", dijo Angélica María.

"Que hermosa se conserva Angélica María, me gusta que nunca se enreda en chismes ni habla mal de nadie. Una gran señora muy querida y respetada!", "Que mujer tan talentosa y buena cantante y bonita. Se hubiese casado con Alberto Vázquez", "Angélica Maria es una mujer muy preciosa y simpática. Para mí que mejor se hubiera casado con un príncipe o alguien como Julio Iglesias", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que muchos fans de Angélica María desean verla de nueva cuenta en alguna telenovela o película, pues en los últimos años se ha dedicado más a la música ofreciendo varios conciertos.