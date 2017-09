Angélica Rivera, Anahí y Victoria Ruffo: ¡damas de negro!

Anahí, Victoria Ruffo y Angélica Rivera, además de ser grandes actrices, protagonistas de diversas telenovelas, tiene algo más en común, son actrices que se involucraron en la política y hoy en día, son Primeras Damas.

La también cantante Anahí, es Primera Dama de Chiapas.

Victoria Ruffo (una de las actrices que más llora en sus telenovelas) es Primera Dama del estado de Hidalgo.

Angélica Rivera, esposa del Presidente de México.

Durante la ceremonia del Grito de Independencia celebrada la noche de ayer viernes 15 de septiembre, cada una de ellas lució muy a su estilo, un atuendo que se volvió el centro de atención en el grito de “¡Viva México!”.

Mira la apariencia de Angélica Rivera del año pasado a comparación de este:

En la ceremonia del Grito de Independencia, Angélica Rivera de Peña, sorprendió con un vestido negro a los hombros, cuyo color negro marcaba el luto que actualmente vive México tras el sismo del pasado 7 de septiembre.

Este atuendo fue confeccionado con flores plateadas bordadas por manos artesanas de Oaxaca, como un homenaje a los pueblos afectados por el sismo que sacudió al país, causando más víctimas en municipios de Oaxaca, como Juchitán.

En el acto del “grito de Dolores”, tanto Angélica Rivera como Peña Nieto, estuvieron muy sonrientes, saludando a los asistentes en repetidas ocasiones.

Foto: AFP

Foto: AFP

Por su parte, Anahí vistió para esta noche tan significativa para el pueblo de Chiapas (otro de los estados severamente dañados por el terremoto), un vestido negro recto pegado a su figura, con un escote strapless que dejaba al descubierto sus hombros y espalda.

Muy elegante cabe resaltar.

Aunque la mayor parte de su conjunto era en tono negro, en la parte frontal lució un bello bordado de flores de diversos colores; dicho detalle estuvo a cargo de manos artesanas de Chiapas. La ex RBD optó por recogerse el pelo y no lucir joyería, haciendo su look más sobrio ante el ambiente de dolor en el estado.

Angélica Rivera rindió homenaje a Oaxaca y Anahí a Chiapas con su atuendo; hasta pareciera que se pusieron de acuerdo.

Cabe resaltar que Anahí y su esposa Manuel Velasco, estuvieron con un semblante de serio en la mayor parte de la ceremonia.

Otra de las Primeras Damas, no menos importante al ser mencionada al final, es la actriz Victoria Ruffo, una mujer que siempre ha resaltado por su belleza y elegancia.

Victoria Ruffo, quien protagonizara telenovelas como Corona de lágrimas, portó un atuendo sencillo pero muy elegante en tono negro.

En su outfit para la ceremonia del Grito de Dolores, destacó un lindo reboso color rojo, así como unas flores bordadas en varios tonos en la parte frontal.

José Eduardo Derbez acompañó a su mamá (Victoria Ruffo) y al esposo de ella, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad en la noche del Grito de Independencia.

En años anteriores, el tema de los vestidos de Angélica Rivera y Anahí han generado controversia en la cuestión del gasto sobre dichas prendas.

Hasta el momento no se sabe cuánto costaron cada uno de los atuendos que usaron las Primeras Damas, mujeres que decidieron mezclar la actuación con la política.