Angélica Rivera así de sexy lucía en bralette negro entallado en los ochenta

Angélica Rivera de 52 años edad, fue una de las mujeres más populares en el mundo de las telenovelas, donde realizó varios estelares que la caracterizaron por entregarse en todos los aspectos en sus papeles, pero también su belleza jugó un papel importante, pues siempre fue un icono de sensualidad absoluta.

Aunque actualmente no vemos a Angélica Rivera en ningún proyecto importante, muchos siguen buscando fotos de su juventud donde siempre se miraba muy sexy y una de ellas fue el haber aparecido con un bralette negro muy ochentero con el cual desataba la locura de su público, quien apenas la iba conociendo.

En la foto se puede ver a la actriz de telenovelas con una cabellera espectacular, la cual siempre cuidó, además de un cuerpazo natural con el cual dejaba babeando a quien sea, pero eso no fue todo, pues la pose que usa deja sin aliento al público quien le dice que ya debería regresar a los reflectores para que se luzca, pues hoy en día se mira increíble cuando los medios la han captado de paseo.

"Angélica por favor, deberías de considerar, regalarme tus ojos, en verdad que estás preciosísima, eres una barby, GUAPA", "Woooooo mi ídola Angélica como siempre tan chula luciendo su hermoso cabelloooooo ya te extraño en novelas mi gaviota", "En verdad y con todo respeto, que bonita eres Angélica, eres muy guapa, con carita de ángel caído del cielo. Estás hermosa", escriben las redes al ver la belleza que se cargaba dicha mujer en su época dorada.

Como se dijo anteriormente, la famosa se encuentra alejada de las telenovelas y me prefiere enfocarse a sus hijas con quien se la ha pasado muy bien, pues han sido captadas juntas y a muchos les sorprende lo bien conservada que se ve la ex mujer de Enrique Peña Nieto, aunque otros no están muy de acuerdo, por lo que ha recibido mucho hate.

Cabe mencionar que hace tiempo se dijo que la artista regresaría a la televisión con el remake de Cuna de Lobos e iba a encarnar a la misma Catalina Creel pero la final no fue así.