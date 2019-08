Angélica Rivera celebra su cumpleaños junto a sus tres hijas

Angélica Rivera cumple este viernes 2 de agosto 50 años de edad, luego de su sonado divorcio del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto. Así mismo la ex Primera Dama celebra su cumpleaños en medio de su esperado regreso a la televisión, el misterioso accidente en su hogar y del intento de robo.

Con motivo del cumpleaños de su progenitora, la joven actriz Sofía Castro compartió un especial post. Junto a una fotografía donde podemos ver a Angélica Rivera junto a sus tres hijas (fruto de su matrimonio con José Alberto "El Güero" Castro"), escribió las siguientes palabras: "eres lo más grande que tenemos, somos tan afortunadas de tenerte como nuestra mamá y como una mujer ejemplar".

Las tres somos lo que somos por ti y yo te quiero agradecer tú fuerza, tú amor, por ser mi mejor amiga, mi otra mitad y mi confidente.

Sofía Castro recalcó que su mamá inicia una nueva etapa de su vida, volando como Gaviota. "Es un cumpleaños muy especial y único, porque empiezas una nueva etapa volando como solo tú lo sabes hacer mamá, con esas alas enormes que tienes. Te amo y deseo que en esta nueva vuelta al sol, seas eternamente feliz porque no te mereces menos. Feliz cumpleaños mamá, sigue brillando solo como tú sabes hacer, tan única, tan tú, tan Angie".

Cabe resaltar que en la publicación de la hija mayor de Angélica Rivera, quien ha sorprendido a muchos es su hermana menor Regina Castro, quien ha dejado atrás la niñez y hoy en día, es una hermosa jovencita.

Por otra parte, “El Güero” Castro tuvo una entrevista con el programa Despierta América de Univisón, donde habló del matrimonio que tuvo con Angélica Rivera.

“¿Usted sigue casado ante la iglesia?”, se le cuestionó al productor de televisión, quien prefirió contestar con evasivas, que han dado a pensar que quizá su matrimonio con la actriz nunca se disolvió, lo que significaría que la boda entre el expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz fue falso.

“Eso es meramente una parte de una institución. Para mí mi matrimonio no está en una iglesia ni está en un papel; mi matrimonio está en un acto de convicción ante una persona y yo tuve un matrimonio muy bonito, un matrimonio maravilloso con una persona a la que siempre le he mostrado mi respeto y mi cariño y recibí de ella lo mismo. Mi matrimonio no estuvo hecho en una iglesia, en una ley, estuvo hecho en una palabra en la cual tanto ella y yo lo aceptamos y cuando terminó, se terminó”.