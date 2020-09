Angélica Rivera enseña a su hija a manejar y se molesta

Aunque muchos esperan el regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica, ella se está dando vuelo en ser una mejor madre para sus hijas, prueba de ello son las clases de manejo que le está dando a su hija Fernanda Castro, quien desea aprender a manejar.

En un video lanzado en YouTube se puede ver a la exprimera dama de México, Angélica Rivera como copiloto y grabando a su hija, quien está tomando clases de manejo, pero en un momento Angélica Rivera la regaña por usar el celular en una gasolinera, pues quiere que haga las cosas bien.

No sabía que no se podía usar el celular en una gas, mi mamá me lo dijo, pero no lo creí y no pasó nada, dijo Fernanda Castro entre risas después de las lecciones de manejo que le dio su madre Angélica Castro, quién después le explicó por qué no debe usarlo el celular.