Angélica Rivera estrena "look", pero le hacen ver que se parece a Lucero

México. La actriz y exprimera dama de México Angélica Rivera estrena "look", pero le hacen ver que se parece mucho a la cantante Lucero. El maquillista Alfonso Waithsman coloca en su cuenta personal de Instagram una imagen en la que aparece al lado de Rivera, y la titula "Por siempre", ya que ambos son amigos de muchos años atrás y con ella celebra su amistad.

Angélica Rivera luce realmente guapísima y con muchos años de menos en la nueva fotografía que circula en redes sociales y se tomó apenas hace un día. Usuarios en internet, tras verla, reaccionan asombrados por lo bien que luce, pero también porque físicamente y especialmente en esa toma se parece bastante a Lucero, cantante de temas como Electricidad y Cuéntame.



Angélica Rivera acaba de festejar días atrás por su cumpleaños 51 años y Fernanda, una de sus tres hijas, colocó en Instagram una imagen de Angélica en donde luce bella y elegante, como siempre, sobre todo sonriente, y escribió: "Feliz cumpleaños a la mejor mamá, la mujer más fuerte y mi guerrera”. La imagen supera ya 2 mil 500 “Me gusta”, a tan solo una hora de ser compartida.

Angélica se ha puesto de moda nuevamente como actriz, tras la retransmisión de la telenovela Destilando amor, la cual grabó y se transmitió por primera vez en 2007 y protagoniza con Eduardo Yáñez. Dicho melodrama pasa de lunes a vierne por canal 2 de Televisa y en él también participan otros actores como Ana Martin, Ana Patricia Rojo y Sergio Sendel.

Angélica Rivera, tras su divorcio de Enrique Peña Nieto, se ha mostrado interesada en retomar su carrera como actriz y así lo comentó en varias entrevistas que le han hecho. Le interesa un papel fuerte, de esos que se puedan quedar entre el público.

La última actuación que tuvo fue en la ya mencionada telenovela Destilando amor, en 2007, y ha se ha entrevistado con varios productores en Televisa, y habría visitado también a otros en Telemundo, por lo que su reaparición sería un hecho ya y sucedería próximamente en algún proyecto importante.

Y sobre la reaparición de Rivera como actriz, varios artistas han expresado su opinión. Kate del Castillo, protagonista de teleseries como Dueños del paraíso y La Reina del Sur, es una de ellas. En declaraciones a EFE, hace unos días dijo que le parece bien que la señora Rivera quiere reaparecer en la actuación, solo que le costará mucho trabajo ganarse de nuevo a México, y hasta criticó su trabajo como exprimera dama de México.

Ella no hizo nada por México, decidió no hacer cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas horribles; si ella hubiera hecho cosas buenas, tendría tal vez otra reputación. No tengo nada en contra de la señora, me da gusto que quiera volver a ser actriz, que tenga una carrera propia, le aplaudo su decisión, pero le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza de México. Todos merecemos una segunda oportunidad", dijo Kate.