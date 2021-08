Angélica Rivera festeja su cumpleaños 52 llena de propuestas para regresar a la tv

Angélica Rivera se encuentra de manteles largos en estos momentos pues se encuentra festejando su cumpleaños número 52 y aunque no se sabe si tendrá una fiesta sus fans ya la están felicitando.

Quien de inmediato se acordó del cumpleaños de Angélica Rivera fue su gran amigo el maquillista de las estrellas Alfonso Waithsman con quien tiene una bella amistad desde hace varios años.

Estas son las mañanitas que cantaba el rey David…….Feliz vuelta al sol @angelicariverah_96oficial, le escribió el maquillista a su gran amiga Angélica Rivera.

Como era de esperarse la noticia sobre el cumpleaños de Angélica Rivera se corrió como bomba y se llenó de felicitaciones la hermosa actriz mexicana.

Angélica Rivera llegó a los 52 años de edad el día de hoy/Instagram

"Felicidades hermosa ,y al que le pique que se rasque", "Hermosa mi Gaviota. Muchas felicidades", "Angelica Dios te siga Bendiciendo, un fuerte abrazo, que tu día este muy apapachado y consentida #FelizCumpleaños", le escriben a la famosa.

Para quienes no lo saben muchos esperan el gran regreso de Angélica Rivera a las telenovelas y aunque no se sabe cuando su ex esposo el Güero Castro asegura que pronto regresará la famosa.

Y es que el productor mexicano está buscando el mejor proyecto para que Angélica Rivera regrese por la puerta grande a la televisión.



Leer más: Jenna Lee se agacha un poco con un vestido corto y lo enseña casi todo