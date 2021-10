¿Angélica Rivera realmente amó a Enrique Peña Nieto? La confesión que según le hizo a Aylín Mujica

En el programa "Suelta la sopa", Aylín Mujica reitero: "(Angélica Rivera) me lo dijo claramente: 'me enamoré mucho, es el hombre de mi vida'".

Dos meses después Peña Nieto notificó en sus redes sociales que su divorcio de Angélica Rivera era oficial. Actualmente el ex mandatario tiene una relación amorosa con la joven modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann. Las causas de su divorcio no se han dado a conocer.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos", externó la protagonista de los melodramas de Televisa "La Dueña" y "Destilando amor" . Asimismo en aquel mensaje dijo: "por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, a mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre".

Fue en febrero de 2019 cuando Angélica Rivera, ex esposa del productor de telenovelas José Alberto "El Güero" Castro (padre de sus tres hijas Sofía, Fernanda y Regina), informó sobre su separación de Enrique Peña Nieto. Ante esto, los rumores de que su matrimonio era un arreglo, cobraron mayor fuerza.

Y ella me lo dijo a mí: 'yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí' y lo que sigue sufriendo, porque es un dolor que todavía tiene.

"Chantal lo dijo muy bien, es muy difícil estar criticando y juzgando si no estuviste cerca", expresó Aylín Mujica, una de las presentadoras de "Suelta la sopa", además de confesar lo siguiente:

En el show antes mencionado que se transmite por la cadena hispana Telemundo, se presentó una nota de la actriz Chantal Andere, amiga cercana de Angélica Rivera , quien se negó a dar alguna declaración sobre a ex Primera Dama de México y el matrimonio que tuvo con Peña Nieto .

Muchas personas se preguntan si la actriz de telenovelas Angélica Rivera , realmente amó a su esposo, el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto . La conductora de televisión Aylín Mujica , de origen cubano, reveló en el programa "Suelta la sopa" una supuesta confesión que "La Gaviota" le hizo al respecto.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

