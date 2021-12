Angélica Rivera reaparece celebrando la Navidad junto a su ex esposo "El Güero" Castro e hijas

En un comunicado la ex Primera Dama del país resaltó que "a mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre".

Su otra hija, Fernanda Castro , no pudo estar con ellos en esta Navidad, debido a que se encuentra en aislamiento tras haber dado positivo a Covid-19 .

Desde que la actriz de telenovelas Angélica Rivera dio a conocer su separación de Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, ha mantenido un perfil bajo y actualmente vive en el estado de California, Estados Unidos. Con motivo de las fiestas navideñas, reapareció en redes sociales junto a su ex esposo José Alberto "El Güero" Castro , reconocido productor de televisión, así como con sus hijas Regina y Sofía Castro .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.