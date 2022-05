Angélica Rivera reaparece en graduación de su hija Fernanda, tras revelarse infidelidad de Peña Nieto

Su hermana mayor, la actriz Sofía Castro, no pudo acompañarla en este día tan especial. A través de las stories de su cuenta en Instagram, le dedicó estas amorosas palabras: "lo lograste, cumpliste tu sueño y yo vi como te costó, como te preparaste y como lo disfrutaste. Te admiro, te respeto y estoy muy orgullosa de ti".

Fernanda Castro manifestó que desde el 2015 le prometió a su chiquita, que se graduaría del Berklee College of Music, "y aquí estoy". Asimismo, la hija de Angélica Rivera alentó a sus seguidores a perseguir sus sueños, escuchando únicamente a sus corazones.

"Llevo viendo el teléfono 30 minutos intentando poner en palabras los últimos cuatro años de mi vida. Simplemente, no puedo, son demasiadas cosas por expresar que ni siquiera sé cómo empezar".

La encargada de publicar en redes sociales estas nuevas imágenes de la ex Primera Dama de México , fue la misma Fernanda, quien además expresó su sentir por haberse graduado.

El motivo de este reencuentro entre "El Güero" Castro y Angélica Rivera , se debió a la graduación de su hija Fernanda Castro , al haber culminado sus estudios de música, en la prestigiada universidad Berklee College of Music , ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Tras darse a conocer la supuesta infidelidad de su ex esposo Enrique Peña Nieto, y su lujoso condominio, Angélica Rivera reapareció en redes sociales junto a su también ex cónyuge "El Güero" Castro, y sus hijas Regina y Fernanda .

Posteriormente, en el programa "Chisme no like" se mostraron imágenes del lujoso condominio donde vive Angélica Rivera , ubicado en una zona exclusiva de Miami, Florida, Estados Unidos. Supuestamente, el valor de esta propiedad oscila entre los 3.5 millones de dólares (alrededor de 70 millones de pesos mexicanos) .

Desde que terminó su periodo como Primera Dama de México y tras su polémico divorcio del ex Presidente de México , Enrique Peña Nieto, la actriz de telenovelas Angélica Rivera ha tratado de mantener un perfil bajo, alejada de los reflectores y radicando actualmente en Estados Unidos. En algunas ocasiones sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro , fruto del matrimonio que tuvo con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro , comparten fotografías de su progenitora, mostrando a sus seguidores cómo se encuentra hoy en día.

