Angélica Rivera sufre accidente en su propia casa

La actriz y exprimera dama de México Angélica Rivera, madre de tres hijas, entre ellas Sofía Castro, quien también es actriz, sufre accidente en su propia casa y es Sofía quien da la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Sofía detalla brevemente que su mamá Angélica Rivera se accidentó mientras estaba an la cocina de su casa, pues al parecer, cocinar no se le da y tuvo un pequeño percance, que no pasó a mayores afortunadamente.

A todos los que me preguntan. Mi mamá está perfecta, tuvo un accidente casero pero nada más. Todo bien”, escribe Sofía en Instagram.