¿Angélica Rivera sufrió violencia de parte de Enrique Peña Nieto? Sofía Castro cuenta la verdad

¿Angélica Rivera sufrió de violencia doméstica cuando fue esposa de Enrique Peña Nieto? En una entrevista para el show matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, la actriz de televisión y teatro Sofía Castro fue cuestionada sobre este rumor y con su respuesta, trató de terminar con dichas habladurías en torno al matrimonio que tuvo su mamá con el ex Presidente de México.

"Para nada, no fue así, cero", expresó Sofía Castro con respecto a la supuesta violencia que sufrió su mamá Angélica Rivera (actriz de telenovelas y ex Primera Dama de México).

Durante la entrevista con el programa de televisión antes mencionado Sofía Castro, hija del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro (hermano de la actriz Verónica Castro), manifestó que no le gusta hablar de la vida de su familia.

"No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá y ni la de mi mamá, ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia", expresó la prima del cantante Cristian Castro.

Sofía Castro fue cuestionada sobre dicho rumor, luego de que hace unos meses abriera su corazón a través del proyecto "TeDx Women", confesando haber sufrido violencia de género con una ex pareja sentimental que tuvo.

"Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta y no poderte amarte a ti mismo, hoy soy lo único que tengo en la vida, a mí misma y si yo no le echo ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va a hacer por mí".