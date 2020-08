Angélica Rivera volverá a la televisión, lo confirma con un "sí" ante pregunta de su hija Sofía Castro

México. La actriz mexicana Angélica Rivera volverá a la televisión, lo confirma ella con un "sí" ante pregunta de su hija Sofía Castro. "Ma, ¿que si vas a regresar a la televisión?", cuestiona Sofía a Angélica ante dinámica en redes sociales, y su famosa mamá le contesta con un simple "sí", sin dar más detalles.

Tras haberse divorciado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera comentó en algunas entrevistas que le hicieron que estaría contemplando su reaparición en las telenovelas, pero no dio más detalles al respecto, y así sigue ahora. En total hermetismo mantiene lo que sería su regreso a los melodramas.

Angélica se ha puesto de moda nuevamente como actriz, tras la retransmisión de la telenovela "Destilando amor", la cual grabó y se transmitió por primera vez en 2007 y protagoniza con Eduardo Yáñez. Dicho melodrama pasa de lunes a vierne por canal 2 de Televisa y en él también participan otros actores como Ana Martin, Ana Patricia Rojo y Sergio Sendel.

Y sobre la reaparición de Rivera como actriz, varios artistas han expresado su opinión. Kate del Castillo es una de ellas. En declaraciones a EFE, hace unos días dijo que le parece bien que la señora Rivera quiere reaparecer en la actuación, solo que le costará mucho trabajo ganarse de nuevo a México, y hasta criticó su trabajo como exprimera dama de México.

Ella no hizo nada por México, aunque su marido haya hecho cosas horribles; si ella hubiera hecho cosas buenas, tendría tal vez otra reputación. No tengo nada en contra de la señora, me da gusto que quiera volver a ser actriz, le aplaudo su decisión, pero le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza de México. Todos merecemos una segunda oportunidad", dijo Kate.