Angélica Rivera y sus supuestos encuentros con El Güero Castro

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mucho se habló de una crisis matrimonial con Angélica Rivera. De acuerdo con una publicación de la revista TVNotas, cuando los problemas maritales comenzaron, la actriz de telenovelas se refugió en los brazos de su ex esposo José Alberto "El Güero" Castro. Al parecer la entonces Primera Dama de México, pasaba varias noches en casa del padre de sus hijas.

Una presunta amiga cercana a Angélica Rivera, contó a la revista antes mencionada: "el acercamiento entre ellos se dio a finales del sexenio de Peña, cuando la relación entre ellos comenzó a enfriarse, pues sin darse cuenta ella se refugió en el papá de sus hijas”.

Lo real es que el amor entre los dos nunca se acabó, Angélica quedó muy herida por EPN y El Güero nunca dejó de amarla.

"El Güero" Castro y Angélica Rivera causaron gran revuelo cuando anunciaron su separación. Foto: Agencia Reforma

Luego de que la actriz causara gran revuelo al anunicar que se divorciaba del ex Presidente de México, estos supuestos encuentros con "El Güero" Castro se volvieron se llevaron a cabo con más frecuencia. “Ellos nunca estuvieron distanciados del todo, por el tema de sus hijas tenían comunicación, pero Angélica comenzó a ir a la casa de El Güero, que tiene en una zona exclusiva al sur de la CDMX, pero luego de que ella confirmó su divorcio en febrero de este año, ha ido con más frecuencia. Ha intentado que no la vean los vecinos, pero no puede pasar desapercibida porque llega con sus camionetas y escoltas".

Antes se quedaba sólo por horas, pero ya después las visitas han sido hasta pasada la noche.

Aparentemente Angélica Rivera y el productor de televisión (hermano de la primera actriz Verónica Castro), estarían retomando su relación amorosa pero no han querido hacer anda formal, "pues confirmarían que su matrimonio con Enrique fue sólo un negocio. Incluso sé que en los últimos meses han procurado verse en Los Ángeles, a donde ella se fue a vivir desde hace tiempo con sus hijas, pues tienen más oportunidad de estar lejos de la prensa y los paparazzis”, mencionó la fuente a TVNotas.

Anteriormente surgieron otros rumores de que la actriz tenía nuevo galán; su hija Sofía Castro manifestó al respecto. "Bueno eso sí ya no sé, es que a mí me preguntan muchas cosas. Yo que voy a saber, es muy guapa, pero yo creo que ahorita está en un proceso de ella, interno, está muy bien, creo que está esperando.