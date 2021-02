Angélica Vale habla sobre el acoso laboral que sufrió: "nadie me hablaba, ni hola me decían"

En uno de los recientes videos que Angélica Vale compartió en su canal de YouTube, como parte de su sección "Consejos angelicales", habló sobre el acoso laboral que sufrió durante dos proyectos de televisión en los cuales participó hace unos años. En compañía de su mamá, la actriz y cantante mexicana Angélica María, manifestó que en uno de estos proyectos le hicieron la "ley del hielo" y en otro, fue desplazada por ser mujer.

Sin mencionar a que show de televisión se refería, contó que en el primero de estos proyectos en los cuales fue víctima de acoso laboral, cuando llegaba al foro de grabación literalmente todas las personas no le hablaban, ni siquiera un "hola" por compromiso o cortesía le decían.

Cuando le preguntaban a la hija de los actores Raúl Vale y Angélica María, si estaba cómoda en ese proyecto que estaba llevando a cabo, ella no dudaba en responder: "no, me choca venir, ¿cómo iba yo a estar cómoda?". Ante esto sus compañeros se enojaban por decir que no estaba contenta con el trabajo.

¿Pero cómo iba a estar contenta si me trataban re mal, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? No, no, fue horrible.

Uno de sus más grandes proyectos con el cual obtuvo un gran reconocimiento como comediante, fue el show de Televisa "La parodia". Angélica Vale manifestó que aunque todo parecía miel sobre hojuelas, poco a poco fue desplazada no solo por el ritmo de trabajo que tenían, sino también porque los chistes en dicho programa estaban más enfocados hacia el género masculino.

En la opinión de la actriz de 45 años de edad y protagonista de la telenovela "La fea más bella" (remake de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea"), resaltó que desgraciadamente está en una carrera donde los hombres siguen manejando todo, "entonces llegaba un momento en el que al final de 'La parodia' yo ya decía, 'ya nomás imito a Verónica Castro', está padrísimo, pero ya llevaba cinco años imitando a Verónica Castro, yo decía pónganme algo más".

Estaban haciendo la historia del mundo, pero si te fijas la historia la han contado los hombres y todos los personajes que ponían eran hombres y casi no salía al final, me costaba mucho trabajo porque siguen pasando estas cosas de que a las mujeres no nos toman en cuenta.

Asimismo Angélica Vale comentó que los escritores del show cómico "La parodia", sabían que a ella no le gustaba decir albures y cosas con dobles sentidos, sin embargo, los escritores incluían muchos de estos chistes donde solo eran tomados en cuenta sus ex compañeros Arath de la Torre y Los Mascabrothers (dúo cómico formado por los hermanos Freddy y Germán Ortega). "Fueron cosas que se les fueron de las manos, escribieron sólo cosas de hombres, faltan mujeres escritoras, mujeres productoras, ni modo que estuviera yo ahí sola, todo eso va cambiando".