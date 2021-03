Angélica Vale, hija de Angélica María, ante la muerte de Cepillín: "nos hizo feliz nuestra infancia"

La actriz y comediante Angélica Vale compartió su sentir ante la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como "Cepillín" el payasito de la tele". En una entrevista para el programa "Chisme no like", la hija de la actriz mexicana Angélica María manifestó que el fallecido payaso era como su tío. Asimismo resaltó haber tenido la fortuna de compartir muchas vivencias juntos cuando ella vivía en México.

"Una amistad de esas que se quedan para toda la vida, con "Cepillín" tuve la oportunidad de estar muchísimo tiempo, era como mi tío, iba a mis fiestas con su hijo, desgraciadamente se nos fue caray", comentó Angélica Vale en el show de televisión antes mencionado.

La ex integrante del programa de comedia "La parodia" de Televisa, contó que su hija Angélica se pondría muy triste cuando se enterara de la muerte de "Cepillín", a quien su hija descubrió gracias a YouTube. "Le va a doler porque lo quería mucho".

Angélica le mandó un video cuando estaba mal, porque le gustaba mucho la canción de la 'Feria de Cepillín'. Sé que va a llorar, no le va a gustar la noticia, nos hizo feliz nuestra infancia.

Ricardo González Gutiérrez originario de Monterrey, estado de Nuevo León, México, fue una de las personas que apoyo incondicionalmente a la hija de Raúl Vale y Angélica María, en los inicios de su carrera artística. Angélica Vale describió a "Cepillín" como una persona "extraordinario". Recordó que la invitó a su programa de televisión "cuando era lo máximo y yo era nadie, me invitaba a sus programas para que yo cantara, me apoyo siempre".

La comediante tiene gratos recuerdos de "Cepillín", quien siempre iba a sus fiestas de cumpleaños "y se ponía a hacer shows, de a grapa eh, no me cobraba, conmigo y mi familia siempre fue lo máximo, era un tío para mí, mis papás no me dejaban ir a ninguna casa sin embargo en casa de 'Cepillín' si me dejaban ir, era parte de mi familia". A los hijos del payasito de la tele los considera primos. "Tengo puros recuerdos bonitos de él y con eso me voy a quedar".

Cuando "Cepillín" fue ingresado al Corporativo Hospital Satélite ubicado en Naucalpan, Estado de México, a fines de febrero pasado, Angélica Vale no se quedó de brazos cruzados y organizó una colecta a través de la plataforma GoFundMe, para ayudar con los gastos médicos del payasito. "¿Cuántos latinos crecimos con Cepillín? Hoy, nos necesita. Esta en el hospital, por esta pandemia lleva un año sin trabajar y está delicado de salud. ¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Cepillín! Todo lo que se recaude, le ayudará a que su única preocupación sea su salud y seguir dándonos alegrías. ¡Gracias siempre!", manifestó Angélica Vale en dicha plataforma.

La meta era recaudar 100 mil dólares (más de dos millones de pesos mexicanos). Hasta el momento se ha recaudado casi 13 mil dólares. La actriz agradeció a todas las personas que han donado, señalando que no ha podido comunicarse con la familia de "Cepillín" y que no sabía "si necesiten este dinero para gastos funerarios, voy a hablar con ellos y les dejaremos saber".