Angélica Vale organiza colecta para ayudar a Cepillín con los gastos médicos de su reciente cirugía

La actriz y comediante Angélica Vale organizó a través de la plataforma GoFundMe, una recaudación de fondos para ayudar a Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, quien el pasado fin de semana fue hospitalizado en el Estado de México tras lesionarse su columna vertebral en un accidente que tuvo en su hogar. Otros famosos mexicanos como el actor Kuno Becker y la actriz Aracely Arámbula, se han sumado a esta noble causa. La hija de la cantante y actriz Angélica María, espera reunir con la ayuda de muchas personas 100 mil dólares (más de dos millones de pesos mexicanos).

Hasta el momento, a un día de comenzar la recaudación para ayudar al querido payaso de la televisión, se han recaudado 6 mil 839 dólares. En la plataforma GoFundMe Angélica Vale expresó: "¿cuántos latinos crecimos con Cepillín? Hoy, nos necesita. Esta en el hospital, por esta pandemia lleva un año sin trabajar y está delicado de salud".

¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Cepillín! Todo lo que se recaude, le ayudará a que su única preocupación sea su salud y seguir dándonos alegrías. ¡Gracias siempre!

La noche del pasado sábado Ricardo González Gutiérrez ingresó al área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, ubicado en Naucalpan, Estado de México. "Estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave", expresó su hijo Ricardo a través de un video que publicó en las stories de la cuenta de Instagram de Cepillín. Ante la preocupación de sus miles de fans, el payaso contó lo que pasó en una entrevista vía telefónica para el programa "Chisme no like".

"Estaba bajando las escaleras y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos, me di el 'chicotazo' y sentí un tirón en la columna. Es que yo he ido bien loco toda la vida, me caí en el trapecio, he sido muy hiperactivo, ahora el parkour, pero yo el parkour lo hago desde hace 50 años, es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico: 'todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir'".

Cepillín tuvo que ser sometido a una cirugía; en sus redes sociales se solicitó ayuda económica a sus fans. En un encuentro con varios medios de comunicación a las afueras del hospital, el hijo del comediante hizo la siguiente aclaración: "mi papá tiene seguro de gastos médicos, no quiero que se malinterpreten las cosas, mi papá tiene un año de no trabajar, no quiero que la aseguradora piense nada malo. Mi papá tiene un año de no trabajar y pues está sin dinero y a lo mejor después de esto viene toda una recuperación de otro un año, no sabemos".

De acuerdo con su hijo Ricardo González Jr., el dinero que Angélica Vale está recaudando en GoFundMe, se usaría para pagar el deducible de lo generado por los gastos médicos. En sus redes sociales el actor de cine, teatro y televisión Kuno Becker, manifestó que hoy podemos ayudar a Cepillín, "al maestro Ricardo González, como el a tantos de nosotros nos ayudó en momentos difíciles en la vida en los que nos hizo reír. Vamos, hoy nos toca dar un poco de lo que el nos ha dado por tantos años, ayuda".

En una pasada entrevista para TVyNovelas, el querido payaso manifestó que la pandemia ha afectado a su familia en el tema económico, manifestando que si para el próximo mes de abril no se abre la economía en el país, lo verán en el Monte de Piedad, confesando que no sería la primera vez que lo haría. "Gracias a Dios siempre he salido adelante y si llega el momento en el que no tenga ni para comer, voy al Monte de Piedad que está en el Centro Histórico (de la Ciudad de México), llevo un reloj que tengo desde hace 40 años y a ver cuánto me dan".