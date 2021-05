Angélica Vale revela que en su adolescencia sufrió acoso sexual y dice por parte de quién

México. Angélica Vale, hija de la cantante Angélica María y del fallecido actor y cantante Raúl Vale, revela que sufrió acoso sexual en su adolescencia por parte de un productor musical, pero nada pasó a mayores.

En entrevista con el programa de YouTube Chisme En Vivo, Vale, protagonista de telenovelas como La Fan, comparte que vivió momentos difíciles en esa etapa de su vida, cuando fue acosada sexualmente.

Una vez un señor productor de música me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía mi abuela vivía, imagínate. Yo tenía como 14 años”, dijo la protagonista de La fea más bella.