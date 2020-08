Angelina Jolie comparte cómo hace para tener una piel perfecta y reluciente

México. La actriz Angelina Jolie, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos y protagonista de películas como Maléfica, comparte cómo hace para tener una piel perfecta y reluciente que a todos asombra. En una entrevista a Refinery29, es Rhonda Rand, su dermatóloga, quien saca a la luz uno que otro secreto de la famosa actriz para lucir una piel de angel.

Angelina Jolie ha conquistado al mundo entero con su participación en otras películas como El turista y Salt ha demostrado que es una gran actriz y con su trabajo ha impactado al mundo entero, pero también con su aspecto físico. Pese a que tiene 45 años de edad, parece que en realidad tiene veintitantos, ya que realmente luce una piel y cuerpo de una joven de esa edad.

La dermatóloga de Jolie trabaja con ella desde que la famoas actriz tenía 11 años de edad y comparte que su paciente lleva en su vida un ritual en el que acostumbre no abusar del maquillaje, se desmaquilla en profundidad y siempre usa protección solar.

Según Rhonda Rand, la exesposa de Brad Pitt siempre usa una crema llamada Dermbasics RR Perfection Cream, un protector solar antioxidante que no contiene químicos. En su fórmula lleva un tinte universalmente favorecedor y un acabado mate y la protege del sol, ya que tambié contiene ingredientes como el té verde que calma la piel, las ceramidas que proporcionan hidratación y la vitamina C.

Además, Angelina usa Almohadillas exfoliantes de ácido glicólico, las cuales le sirven para eliminar el estrato córneo, aumentar el colágeno y la elasticidad, mantener los poros limpios y reducidos, incluso ayuda con las manchas de la edad.

La dermatóloga siempre ha recomendado a Angelina que no use limpiadores abrasivos con químicos, ya que exfolian la piel en exceso, ya que la dañan muy seriamente. Los productos para pien sensible son mejores y siempre los ha usado la bella actriz. De esta manera sigue las indicaciones al pie de la letra de su dermatóloga y se conserva siempre reluciente.

Toda una vida en la escena

Angelina es también modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres, de nacionalidad estadounidense y camboyana. A lo largo de su carrera artística ha recibido varios reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos dos Premios Óscar (uno a mejor actriz de reparto y el premio humanitario), tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores.

Según Wikipedia, en 1982 comenzó a actuar junto a su padre, el también actor Jon Voight, pero su debut oficial en el cine se habría dado en la película Cyborg 2, en 1993.Su reconocimiento mundial comenzó a desarrollarse después de que ganara un premio Óscar como mejor actriz de reparto en 2000 gracias a su trabajo en la película Inocencia interrumpida.

