Angelina Jolie confesó un romance con la actriz Jenny Shimizu

Angelina Jolie ya se encuentra oficialmente divorciada de Brad Pitt, pero desde antes de que finalizara este proceso, se comenzó a especular de un romance con el también actor Keanu Reeves. En medio de estos rumores ha surgido una pasada confesión que hiciera la actriz al diario británico Daily Mail.

Angelina Jolie, una de las actrices más querida de Hollywood, confesó una sorpresiva relación que la unió durante años a otra mujer. Se trata de Jenny Shimizu, con quien compartió el set de grabación de la película “Foxfire” en 1996.

Probablemente me habría casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo. Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi.