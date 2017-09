Angelina Jolie confiesa lo que siente ahora que es soltera

La actriz Angelina Jolie considera que no encuentra "nada bueno" en su estado de soltería tras su separación del también actor Brad Pitt, según confesó este sábado en una entrevista concedida al diario suizo SonntagsBlick.

"No hay nada que me guste. No es algo que quería", señaló Jolie, quien subrayó que no hay ningún lado positivo en su nueva soltería, sino todo lo contrario.