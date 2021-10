Estados Unidos.- La gira de medios de la película "Eternals", el próximo estreno de Marvel Studios en el cine, sigue dando de qué hablar y es Angelina Jolie quien de nueva cuenta acapara titulares de noticias.

La actriz de Hollywood deslumbró en su paso por la alfombra roja de la premier en Roma con un vestido elegante en color plata firmado por Versace, una larga cabellera y un maquillaje jovial, sin embargo, fue su físico el que se robó todas las miradas.

Y es que al lucir el entallado vestido, la estrella de 46 años dejó al descubierto su silueta, que desató gran preocupación, pues muchos aseguraron que "está extremadamente delgada" y hasta "en los huesos".

Angelina Jolie desata preocupaciones al lucir "extremadamente" delgada en Roma

Los fanáticos no perdonaron su paso por la alfombra roja del evento, que a pesar de que fue una de las mejores vestidas de la noche, fue calificado como "desastroso". Y es que no sólo fue su físico el tema de conversación, también su larga melena.

Resulta que, Angelina Jolie causó gran revuelo al dejarse ver en un atuendo distinto a lo que todos están acostumbrados y un error de su estilista le costó bastantes críticas. La ex de Brad Pitt llevó extensiones a la premier de la película y su cabello no lució como debía, pues no lució una progresión natural.

Todos se quedaron sorprendidos al ver el grave error en el cabello de Jolie, que en la parte de arriba lucía abultado y un poco ondulado, pero abajo muy lacio y en poca cantidad. Esto no pasó desapercibido por los expertos de la moda, que no han perdonado a quien la arregló durante la gala.

A pesar de las duras críticas que tuvo que atravesar Angelina Jolie por su físico, su peinado y maquillaje, se mantiene desinteresada en el qué dirán, tal y como por años lo ha manejado. Sobre el tema, la actriz de Hollywood no ha hecho ningún comentario al respecto.