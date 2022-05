Angelina Jolie evacuada de emergencia de centro médico, ante alerta de un bombardeo de Rusia (VIDEO)

"Mucha gente que vio a la señora Jolie en la región de Leópolis no podía creer que fuera realmente ella. Pero desde el 24 de febrero, Ucrania ha demostrado a todo el mundo que hay muchas cosas increíbles aquí. Es muy valioso que tengamos el apoyo de gente de este nivel".

En un video, mientras se dirigía a un sitio seguro, una persona le pregunta a Angelina Jolie si tenía miedo, a lo que ella responde: "no, no, estoy bien".

La ex esposa del actor Brad Pitt, uno de los galanes de Hollywood, visitó un centro médico donde se recuperan niños heridos por un ataque ruso con misiles en la estación de tren de Kramatorsk, el cual ocurrió a principios de abril.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

