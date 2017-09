Angelina Jolie resurge como el ave Fénix junto a sus hijos

La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie llegó ayer lunes acompañada de sus seis hijos, los protagonistas de su filme y algunos amigos a la proyección de la película First They Killed My Father (Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya) , durante la edición 42 del Festival Internacional de Cine de Toronto, llevado a cabo en Toronto, Canadá.

Netflix estrena el viernes a nivel mundial esta película, producida por Angelina Jolie y el aclamado director y productor camboyano Rithy Panh, basada en las memorias de la escritora y defensora Liung Ung durante el mortal régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1978.

El evento de Toronto dejó una imagen feliz de Angelina Jolie junto a sus hijos, poco común después de su separación del actor Brad Pitt, también padre de sus 6 hijos.

#AngelinaJolie junto a sus hijos mayores Maddox y Pax en el Festival Internacional de Cine de Toronto #Tiff Foto: AP Una publicación compartida de Debate Show (@showdebate) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 9:48 PDT

#AngelinaJolie y su hija Shiloh en el Festival Internacional de Cine de Toronto #Tiff Foto: AP Una publicación compartida de Debate Show (@showdebate) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 9:46 PDT

En las imágenes puedes verse en primer plano a Vivienne Jolie-Pitt, la pequeña rubia a la izquierda, a Knox Jolie-Pitt, con traje azul de cuadros, y a la joven actriz Sareum Srey Moch, protagonista del filme de Angelina Jolie.

En la segunda fila y a la izquierda del todo está la activista por los Derechos Humanos de nacionalidad camboyana y estadounidense Liung Ung y junto a ella, vestido de negro está Maddox Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt.

Junto a ellos, está Mun Kimhak, otro de los protagonistas del filme y a su derecha Shiloh Jolie-Pitt (con chaleco negro) y Zahara Jolie-Pitt. A la derecha del todo, Angelina Jolie se prepara para posar.

El filme recoge las experiencias de la escritora Liung Ung durante el mortal régimen de los Jemeres Rojos. La historia se relata a través de sus propios ojos, desde que tenía 5 años cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta los 9 años.

La película muestra el indomable espíritu y devoción de Liung y su familia mientras luchan por mantenerse unidos.

La actriz manifestó que no tenía intenciones de estar detrás de la cámara, pero viajar por el mundo con Naciones Unidas, abrió sus ojos a los conflictos que han inspirado muchas de sus más recientes películas.

"Nunca pensé que podía hacer una película o dirigir", expresó Angelina Jolie al público en el Festival de Cine de Toronto.

Angelina Jolie dijo que su primera película como directora, el drama sobre la guerra de Bosnia In the Land of Blood and Honey, del 2011, fue resultado de su trabajo humanitario como enviada especial de la agencia de la ONU para refugiados.

"Quería saber más sobre la guerra de Yugoslavia. Había estado en la región y viajado con la ONU. Era una guerra que no podía entender realmente. Ser directora no era un objetivo".

Anteriormente, la actriz de Hollywood manifestó que no encuentra "nada bueno" en su estado de soltería tras su separación del también actor Brad Pitt , según confesó en una entrevista concedida al diario suizo SonntagsBlick.

"No hay nada que me guste. No es algo que quería", señaló Angelina Jolie, quien subrayó que no hay ningún lado positivo en su nueva soltería, sino todo lo contrario.

"Solo es difícil", confesó Angelina quien explicó que durante un año no ha podido rodar o dirigir películas porque tenía y quería ocuparse de sus hijos.

"Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma".