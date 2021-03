Angelina Jolie se alista con pruebas para acusar a Brad Pitt de violencia doméstica

La actriz Angelina Jolie estaría preparando las pruebas de violencia doméstica cometida por el actor Brad Pitt, con quien vivió más de una década en unión libre y dos años de matrimonio.

Brad Pitt y Angelina Jolie, habían dado fin a su vida de casados juntos en 2016, cuando la actriz le pidió el divorcio al actor, poniendo fin a ‘Brangelina’, el nombre que se le había puesto a la pareja, que durante años fue considerada la pareja más estable de todo Hollywood.

Posterior a la solicitud de divorcio, inició un pleito legal por la custodia de sus seis hijos, mismo que continúa hoy a casi cinco años de iniciar, y que Angelina Jolie piensa ponerle fin con unos documentos presentados ante el juez.

Angelina Jolie habría acusado de violencia doméstica a Brad Pitt, según lo informa el diario estadounidense The Blast, y respaldados por la US Magazine. La actriz de ‘Maléfica’ estaría presentando documentos que prueban dicha acusación, junto al testimonio por parte de sus hijos.

Con esta documentación, Angelina Jolie buscaría obtener la custodia de los menores, que aún comparte con el actor de ‘Once upon a time in Hollywood’, poniendo fin a una disputa que ha durado cerca de media década.

No sería la primera vez que la actriz acusa a su ex marido de violencia, pues en 2016, mismo año en que comenzó el proceso de divorcio, lo denunció por abuso verbal hacia el hijo mayor de ambos, Maddox, de en ese entonces 13 años (hoy tiene 19), por lo que el FBI investigó al actor, aunque quedó absuelto por Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles al no poderse comprobar.

Ambos se habían conocido durante las grabaciones de ‘Sr. y sra. Smith’, cuando él seguía casado con Jennifer Aniston. Dejando atrás el escándalo que señalaba a Jolie como la tercera en discordia, los dos vivieron juntos hasta contraer matrimonio en 2014.

Fue hasta 2016 que la ‘Brangelina’ anunció su separación, citando “diferencias irreconciliables” en el acta de divorcio.