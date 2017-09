Angelina Jolie se mantiene fuerte gracias a sus hijos

Apenas puso un pie en la ciudad de Toronto, y Angelina Jolie acaparó todos los flashes y las miradas.

Si la actriz por sí sola ya causa sensación, ahora junto a sus hijos… es mayor el furor.

Angelina Jolie se presentó en la ciudad canadiense con sus hijos Zahara (12), Shiloh (11), los gemelos Knox y Vivienne (9) y Zahara (12) para disfrutar con ellos del estreno de The Breadwinner (El pan de la guerra, en su traducción al español) en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Foto: AP

Dicho filme cuenta la historia de una niña afgana de 11 años que durante el gobierno de los talibanes debe hacerse pasar por un chico para así alimentar a su familia luego de que su padre haya sido llevado preso.

Angelina se mostró muy contenta en la alfombra roja del estreno del film, con un look totalmente blanco de la colección resort de Givenchy: pantalón palazzo y blusa de seda con texturas color blanco roto, un estilismo descontracturado y elegante a la vez.

Foto: AP

Mientras Zahara toda una preadolescente, se lució con un vestido de encaje y botitas cortas, sus hermanos menores, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne vistieron looks casuales.

Foto: AP

Foto: AP

Anteriormente, la actriz de Hollywood manifestó que no encuentra "nada bueno" en su estado de soltería tras su separación del también actor Brad Pitt, según confesó en una entrevista concedida al diario suizo SonntagsBlick.

"No hay nada que me guste. No es algo que quería", señaló Angelina Jolie, quien subrayó que no hay ningún lado positivo en su nueva soltería, sino todo lo contrario.

"Solo es difícil", confesó Angelina quien explicó que durante un año no ha podido rodar o dirigir películas porque tenía y quería ocuparse de sus hijos.

"Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma".

Foto: AP

Angelina Jolie afirmó que sus seis hijos, tres adoptados (el camboyano Maddox, el vietnamita Pax y la etíope Zahara y tres biológicos Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne) "son extraordinarios" y le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutuamente tras la separación de sus padres.

"Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté”.

Foto: AP

Angelina Jolie, que toma clases de cocina, confesó que no se le da bien cocinar porque no tiene la paciencia requerida para estar detrás de los fogones, pero que sus hijos le ayudan a mejorar las recetas. También explicó que todos sus hijos toman clases de vuelo, y admite que le cuesta especialmente dejarles hacer y cometer sus propios errores , porque tiende a intervenir y tomar las riendas.

De cara al futuro, Angelina Jolie dijo que no descarta escribir un libro sobre la violencia sexual contra mujeres.