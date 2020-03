Angelina Jolie y Brad Pitt se unen de nuevo por sus hijas

Angelina Jolie y su exesposo Brad Pitt, estuvieron juntos de nuevo ya que dos de sus hijas fueron intervenidas quirúrgicamente por problemas de salud, y el guapo actor dejó al lado algunos de sus compromisos para estar con ellas.

Fue la misma Angelina quien explicó la ausencia de Brad Pitt en los premios BAFTA, quien prefirió quedarse al lado de sus hijas y apoyarlas en todo momento, ya que según una fuente cercana al actor dijo que “Sus niños están por delante de todo”.

Este domingo la protagonista de Maléfica, reveló por medio de la revista Time que la situación que vivieron Zahara de 15 años y Shiloh, de 13, ya que las dos jovencitas han estado en el quirófano, esta última una cirugía de cadera, informó Quién.

Asimismo, dijo que respeta su privacidad por lo que antes de dar cualquier detalle de los que estaba pasando lo platico con sus hijas primero, quienes inclusive no solo dieron su consentimiento, sino que la animaron hacerlo.

Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que están orgullosas, aseguró Angelina Jolie.

Angelina dijo también que los problemas de salud de sus hijas unieron más a la familia, y lo vio de la manera más positiva posible, pues aseguró que los momentos complicados siempre traen cosas positivas.

“En estos días he visto a mis hijas cuidarse entre ellas. La más joven (Vivienne Marcheline) aprendió todo lo que hacían las enfermeras con su hermana para poder hacerlo. He visto también cómo todas mis chicas pusieron en segundo plano su vida y convirtieron en su prioridad a sus hermanas. He visto la alegría que sentían al estar al servicio de sus seres queridos. Esa ternura de las niñas, su apertura e instinto para cuidar y ayudar a los demás, debe ser apreciada y no abusada”, aseguró Angelina Jolie.