Angelina Jolie y la película "fuerte" que ya prepara

Angelina Jolie siempre tiene proyectos en mente, y uno de ellos es realizar la secuela de "Maléfica", cuyo proyecto ya tiene en marcha.

Con esas palabras se refirió al pequeño adelanto que da sobre "Maléfica 2".

Hace poco más de un año se filtró la noticia de que habría una secuela de "Maléfica" y desde ese entonces, no existieron más detalles relacionadas con el filme. Sin embargo, fue la misma Angelina Jolie quien recientemente dijo que todo el proyecto sigue en marcha, asegurando también que será más fuerte que la anterior.

Esta revelación se hizo durante el Telluride Film Festival, donde la actriz y directora respondió algunas preguntas relacionadas con los trabajos que realizará en un futuro cercano. A

Ahí desmintió los rumores de que participaría en "Bride of Frankenstein", y además, declaró que su próximo objetivo es dedicarse a desarrollar "Maléfica 2" para Walt Disney Pictures.

Éxito mundial.

"Maléfica", dirigida por Robert Stromberg y lanzada en 2014, en su trama narró la historia jamás contada de la icónica villana en "La Bella Durmiente". Esta narra la historia de una poderosa hada hechicera, que después de ser traicionada por los seres humanos, torna su corazón en piedra y se dedica a proteger su reino.

A muchas personas no les gustó la idea de Jolie, de mostrar en la cinta al personaje en una víctima de las circunstancias. A otros les encantó.

Y está soltera.

En otras notas, Jolie acaba de declarar que no encuentra "nada bueno" en su estado de soltería, tras su mediática separación de Brad Pitt.

"No hay nada que me guste. No es algo que quería."