Angelina Jolie y lo que hizo para salvar su matrimonio

La actriz Angelina Jolie reveló después de más de un año de darse a conocer la noticia de su divorcio con el actor Brad Pitt la última estrategia con la que intentó salvar a su matrimonio.

Jolie y Pitt se conocieron durante el rodaje de la película 'Sr. y Sra. Smith', de dónde surgió el amor, por lo que Angelina pensó que algo similar podría funcionar para revivir su relación.

“Nos conocimos trabajando juntos y funcionábamos bien… quise que hiciéramos algo serio juntos, pensé que sería una buena manera para que nos comunicáramos” señaló en entrevista para 'The Hollywood Reporter'.

Jolie dirigió, escribió y protagonizó la cinta dramática 'By the sea' en la que Pitt interpretaba el papel de su esposo.

Es sabido que la película fue un fracaso en taquilla y también como estrategia, pues aunque no fue del todo malo no cumplió su objetivo.

“De muchas maneras funcionó, aprendimos algunas cosas. Pero había un peso entre nosotros que no tenía que ver con la película y que siguió existiendo después”.

Y agregó:

“Una pieza de arte puede ser algo que cura o algo difícil, no sé. Estoy contenta de que hiciéramos esa película, porque pudimos explorar algo juntos. Y aunque no arregló ciertas cosas, hubo una comunicación que era necesaria”.

Continua pleito legal contra el periodista Alex Kaffie.

Por: El Universal

En abril de 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también amparó al actor Alexis Ayala contra la revista "TV Notas" por la publicación de imágenes de su hija recién nacida sin su consentimiento.

El proyecto fue realizado por el ministro Fernando Franco González Salas quien dio la razón a los padres de la niña cuya foto apareció en la portada del medio.

El argumento del ministro, además de proteger el interés superior de la niña, fue que el derecho a la propia imagen e identidad de la menor prevalecen por encima de los de la revista tales como el derecho de autor y la libertad de expresión.

Por esta razón, confirmó la multa impuesta por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual de 365 mil 200 pesos según los parámetros establecidos por la Ley del Derecho de Autor.

Con esto, la Corte confirmó que se debe velar siempre por el interés superior del menor, lo que impide que se publiquen fotos sin el consentimiento respectivo, razón por la que procedió la multa.

En mayo de ese año, la Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la actriz y cantante, Lucía Méndez por daño moral, violación al honor, la vida privada y la propia imagen.

En el asunto, la actriz argumentó que el conductor de televisión, Alex Kaffie abusó del derecho a la información y libertad de expresión por haber realizado expresiones en su contra en diversos medios de comunicación.

En el caso, cuyo proyecto de resolución fue realizado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no fue alegada la difusión de imágenes sino de apreciaciones difundidas por Kaffie.

Por eso, la Corte estableció que procedía el pago de una indemnización por daño moral debido a que la reparación no se cumplía sólo con la publicación de la sentencia condenatoria en el medio y formato donde fueron difundidas las opiniones de Kaffie.

Con información El Universal

El hijo de Lucero y Mijares...¡mira cómo canta...!.

José Manuel Mijares, hijo de los cantantes Lucero y Mijares, heredó de ellos el gusto por la música y el canto, y lo demuestra a través de un video en Instagram.

El adolescente, quien ya tiene 16 años de vida, y según puede verse en el video, se muestra muy seguro, contento y feliz de cantar una estrofa de una canción.

Luego de que el video se volviera viral, la cantante reaccionó no muy contenta ante esta situación.

“La verdad es que les quiero contar que a ellos no les gusta eso, no les gusta salir en la tele, no les gusta que se hagan virales los videos, esa grabación fue de hace mucho (2014), estaba súper chiquito”, aseguró.